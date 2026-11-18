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بدأ الجيش عملية عسكرية غرب "الخط الأصفر" في ، داخل منطقة خاضعة لسيطرة حركة " "، في تحرك يُعدّ من العمليات النادرة خارج مناطق انتشاره منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025.وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مراسليها شاهدوا دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، في مؤشر إلى توسع التحركات العسكرية خارج نطاق السيطرة القائم.ويفصل "الخط الأصفر" بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتلك الخاضعة لسيطرة "حماس" في القطاع.ويأتي التوغل في ظل تطورات سياسية داخل ، عقب انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بالتزامن مع مساعي زعيم لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة .