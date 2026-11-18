بدأ الجيش الإسرائيلي
عملية عسكرية غرب "الخط الأصفر" في قطاع غزة
، داخل منطقة خاضعة لسيطرة حركة "حماس
"، في تحرك بري
يُعدّ من العمليات النادرة خارج مناطق انتشاره منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مراسليها شاهدوا دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، في مؤشر إلى توسع التحركات العسكرية الإسرائيلية
خارج نطاق السيطرة القائم.
ويفصل "الخط الأصفر" بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتلك الخاضعة لسيطرة "حماس" في القطاع.
ويأتي التوغل في ظل تطورات سياسية داخل إسرائيل
، عقب انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بالتزامن مع مساعي زعيم المعارضة غادي آيزنكوت
لتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة بنيامين نتنياهو
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