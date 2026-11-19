استبعد عالم الفيروسات الروسي بيوتر تشوماكوف احتمال تفشي وباء أو جائحة بسبب انتشار بكتيريا الالتهاب الرئوي "Klebsiella pneumoniae" للمضادات الحيوية في .

وقال تشوماكوف: "لا يوجد خطر حقيقي، ولا توجد مؤشرات على تفشي وباء أو جائحة وشيكة، لأن العدوى البكتيرية تختلف عن العدوى الفيروسية التي تنتشر بسرعة كبيرة".وأوضح أن سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تظهر بصورة دورية، الأمر الذي قد يجعل علاجها أكثر صعوبة. وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الأطباء اختيار أدوية جديدة مضادة للبكتيريا أو البحث عن وسائل أخرى لمكافحة العدوى.وأشار إلى أن الإصابة ببكتيريا من هذا النوع تحدث عادة في مرافق الرعاية الصحية، حيث يتلقى المرضى المصابون العلاج، أو نتيجة الاتصال المباشر بالمصابين. ومع ذلك، فإن العدوى البكتيرية لا تنتشر بالسرعة نفسها التي تنتشر بها العدوى الفيروسية. ولذلك، لا يرى ضرورة لاتخاذ تدابير وقائية خاصة في مثل هذه الحالات، داعيا إلى عدم القلق بسبب التقارير الفردية عن تسجيل إصابات.وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بارتفاع حالات الإصابة ببكتيريا "كليبسيلا نيومونيا" الرئوية المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات الأوروبية.ووفقا لتقرير المركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ارتفع عدد حالات عدوى الناجمة عن هذه البكتيريا بنسبة 72% بين عامي 2019 و2025. وقد طورت بعض سلالاتها مقاومة لجميع المضادات الحيوية المستخدمة تقريبا، بما فيها الأدوية الحديثة، ما يزيد صعوبة علاج المرضى ويرفع خطر تعرضهم لمضاعفات خطيرة.ويُعد تحسين المراقبة الجينية أحد أهم السبل للحد من انتشار هذه العدوى. (روسيا اليوم)