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ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن خبراء قولهم، إنّ "عوامل انتشار مرض الحصبة عالميا تشمل اضطراب برامج التطعيم خلال جائحة "كوفيد-19" والمعلومات المضللة، وتقليص المساعدات الأممية للدول الفقيرة".وأشار الصحيفة ، إلى أنّ " للبلدان الأميركية سحبت صفة "الدول الخالية من الحصبة" من وبوليفيا والولايات المتحدة، بسبب عودة الانتقال المستمر للعدوى فيها".وقالت الصحيفة: "ينتشر مرض الحصبة في كافة أنحاء العالم. وقد صرّح خبراء بأن مجموعة من العوامل المترابطة أسهمت في عودة انتشار هذا المرض، الذي يتوفر له لقاح عالي الفعالية منذ أكثر من 60 عاما. وتشمل هذه العوامل تعطل برامج التطعيم خلال جائحة "كوفيد-19"، والمعلومات المضللة والتردد في تلقي اللقاحات، وتقليص التمويل في قطاع الرعاية الصحية عقب الأزمة المالية، ومؤخرا، الانخفاض الحاد في حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى أفقر دول العالم".وأكّدت أنّ "أحد أبرز الاتجاهات الملفتة للنظر في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في البلدان ذات الدخل المتوسط والعالي".وفي السياق، قال بن كاستان-دابوش عالم الأنثروبولوجيا الطبية والأستاذ المشارك الباحث في قضايا الصحة العالمية، للصحيفة البريطانيّة، إنّ "إنخفاض معدلات التغطية بالتطعيم ضدّ الحصبة والنكاف والحصبة في الدول الغنية يرتبط بتقليص حكوماتها للنفقات في إطار سياسات التقشف بعد عام 2010".