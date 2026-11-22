أعلنت البولندية العثور على حطام ثلاثة صواريخ مجنحة شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الفحوص الأولية ترجّح أنها من طراز "خ-101" روسي الصنع.

وأوضحت العامة في لوبلين، في بيان الأحد 22 تشرين الثاني، أن فرق التحقيق عثرت على بقايا الصواريخ في ثلاثة مواقع هي نوفي ليبوفيتس ورودنيك ومولوديتش، وذلك بعد معاينات ميدانية بمشاركة متخصصين في الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضافت أن التحقيق انتهى في موقعي نوفي ليبوفيتس ورودنيك، على أن تُستأنف عمليات المعاينة في مولوديتش صباح الاثنين، فيما ستخضع الشظايا والأدلة المضبوطة لفحوص مخبرية متخصصة.

وكان البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش قد أعلن الجمعة أن المجال الجوي للبلاد تعرض لاختراق بواسطة صاروخين وطائرة مسيّرة، اتهم بإطلاقها، من دون تقديم أدلة علنية على ذلك.

وتختلف النتائج الأولية للنيابة عن رواية وزير الدفاع، إذ تحدث الأخير عن صاروخين ومسيّرة، بينما صنّفت النيابة الأجسام التي عُثر عليها في المواقع الثلاثة على أنها صواريخ مجنّحة.

وفي سياق متصل، جدّد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال زيارته وارسو السبت، تأكيد الحلف بالدفاع عن الأراضي البولندية. ومن المقرر أن يبحث مجلس شمال الأطلسي الحادث في بروكسل الاثنين 23 تشرين الثاني.

وسبق لوارسو أن اتهمت بانتهاك مجالها الجوي، فيما أكد السفير الروسي السابق لدى بولندا أندرييف أن السلطات البولندية لم تقدم أدلة تثبت وقوع انتهاكات روسية مماثلة.

ويعيد الحادث إلى الأذهان واقعة سقوط صاروخ قرب الحدود في تشرين الثاني 2022، ما أدى إلى مقتل شخصين. وكانت بولندا قد رجّحت في البداية أن يكون الصاروخ روسي الصنع، قبل أن يعلن الرئيس البولندي آنذاك أندريه دودا أنه أُطلق على الأرجح من منظومة دفاع جوي أوكرانية.

كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الصاروخ كان أوكراني المصدر، فيما أظهرت تقييمات لصور الحطام المنشورة حينها أنه يعود إلى منظومة الدفاع الجوي "إس-300".