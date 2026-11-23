يفتح التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العسكرية باباً أمام تحديات تتجاوز حدود تطوير الأسلحة وتحسين القدرات القتالية، لتطال طبيعة العلاقة بين الجيش والسلطة المدنية، والجهة التي تتحكم فعلياً بالقرارات المرتبطة باستخدام القوة. ويحذّر تحليل نشره موقع "War on the Rocks" من أن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمل العسكري يخلق ما وصفه بـ"معضلة المواءمة المزدوجة"، أي ضرورة ضمان توافق المؤسسة العسكرية مع الدولة، وضمان توافق الأنظمة الذكية مع الأهداف والقيم البشرية.

ويعتبر الكاتب ثيو ليبسكي، وهو ضابط في الجيش الأميركي ومدرّس في قسم العلوم الاجتماعية في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر تحدٍ للعلاقات المدنية العسكرية في منذ ظهور القنبلة النووية، لأنه يضيف إلى مشكلة إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة الدستورية تحدياً آخر يتعلق بضبط أنظمة ذكية قد تتولى إدارة العنف واستخدام القوة.

ويشير التحليل إلى أن الجيش والأنظمة الذكية يتشابهان في امتلاكهما قدرة كبيرة على إلحاق الضرر بالمجتمع، وفي حاجتهما إلى هامش من الاستقلالية لأداء وظائفهما، فضلاً عن صعوبة مراقبة آلية عملهما وتعقيدها، واعتمادهما على تقييم أدائهما خلال مراحل التدريب. كما أن التطور السريع في المجالين يضع الجهات الرقابية أمام صعوبة مواكبة التغييرات والتحقق من سلامة استخدامها.

من يضع القواعد للأنظمة العسكرية؟

ويعود الكاتب إلى نظرية عالم السياسة الأميركي صمويل هنتنغتون، الذي طرح عام 1957 مفهوم "الرقابة الموضوعية" على المؤسسة العسكرية، ومفاده منح الجيش درجة من الاستقلالية المهنية مقابل خضوعه الكامل للنظام الدستوري. ويشير إلى أن هذا النموذج ركّز على احترافية العسكريين ومسؤوليتهم تجاه ، فيما أعاد الباحث بيتر فيفر صياغة العلاقة بين الجيش والمجتمع باعتبارها مشكلة تتعلق بالموكل والوكيل، حيث يتعين على المجتمع وضع القواعد والحوافز التي تضمن تصرف المؤسسة العسكرية بما يتوافق مع مصالحه.

لكن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمليات العسكرية يضيف طرفاً جديداً إلى هذه المعادلة، لا يخضع بالطريقة نفسها للنظام الدستوري، وقد لا تكون آليات اتخاذ القرار داخله واضحة حتى للجهات التي تستخدمه.

وفي هذا السياق، يقارن التحليل بين الدستور الأميركي وما يُعرف بـ"دستور كلود" الذي تعتمده شركة "أنثروبيك" لتنظيم سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها. ويرى أن هذا الإطار يركّز بدرجة كبيرة على القيم والمبادئ، لكنه لا يوفر مجموعة القواعد الصارمة وتوزيع الصلاحيات الذي يميز الدستور الأميركي، والذي يحدد الجهات المخولة اتخاذ القرارات وممارسة السلطة.

كما يلفت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا يمكن التعامل معها باعتبارها بشراً قادرين على تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن قراراتهم، حتى لو كانت قادرة على تحليل المعطيات واتخاذ استنتاجات معقدة. ولذلك، ينبغي أن تبقى القرارات التي تتطلب حكماً بشرياً ومسؤولية عن استخدام القوة بيد الضباط والقادة.

ويطرح الكاتب خيارين أمام الأميركية: الأول وضع تعليمات تشغيلية واضحة تُدمج في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة عسكرياً، لتعكس القواعد الدستورية والقوانين والسياسات المعتمدة في الجيش. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تطوير إطار سلوكي خاص بالأنظمة العسكرية، يُستخدم خلال تدريب النماذج المخصصة لهذا المجال، بالتعاون بين خبراء الجيش والشركات المطوّرة للذكاء الاصطناعي.

ويرى أن الخيار الثاني أكثر طموحاً، لأنه قد يتيح تطوير أنظمة تكون قواعدها وسلوكها متوافقين مع متطلبات المؤسسة العسكرية منذ مرحلة التدريب، بدلاً من الاكتفاء بإضافة تعليمات إلى نماذج جرى تطويرها لأغراض أخرى.

ويربط التحليل هذه المسألة بالخلاف بين شركة "أنثروبيك" ووزارة الدفاع الأميركية حول حدود استخدام الجيش لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة، معتبراً أن لا يتعلق فقط بمخاطر الاعتماد على شركات خارجية، بل أيضاً بالجهة التي تملك سلطة تحديد كيفية استخدام أنظمة قادرة على إدارة العنف.

هل يفقد العسكريون خبراتهم لمصلحة الآلات؟

ولا تقتصر المخاطر على مسألة الرقابة الدستورية، بل تمتد إلى طبيعة المهنة العسكرية نفسها. فمع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، قد تتمكن الأنظمة الذكية من تنفيذ مهام كانت تتطلب خبرة بشرية، بدءاً من تحليل المعلومات وتحديد الأهداف وصولاً إلى إدارة العمليات، فيما يشير التطور السريع للأنظمة غير المأهولة إلى احتمال انتقال بعض المهام الميدانية أيضاً إلى الآلات.

ويحذّر الكاتب من أن ذلك قد يضعف الدور المهني للعسكريين ويقلص ثقة المجتمع بالمؤسسة العسكرية، إذا باتت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الأعمال التي كانت تشكل أساس الخبرة العسكرية.

ويقترح أن يركز العسكريون على المهام التي يصعب على الذكاء الاصطناعي استيعابها بالكامل، مثل وضع الاستراتيجيات والقيادة والتعامل مع الظروف الميدانية المعقدة، فضلاً عن تطوير القدرة على فهم حدود الأنظمة الذكية والتحقق من نتائجها.

ويشدد على أن إبقاء الإنسان ضمن سلسلة اتخاذ القرار لا يكفي وحده لضمان الرقابة، إذا كان الشخص المسؤول لا يمتلك المعرفة اللازمة لفهم كيفية عمل النظام أو اكتشاف أخطائه. كما يحذّر من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"الاستسلام المعرفي"، أي التخلي تدريجياً عن المهارات الأساسية التي يحتاج إليها العسكريون لتقييم أداء الأنظمة ومراجعة قراراتها.

ويضيف أن التدريب الميداني والخبرة العملية سيظلان ضروريين، لأن بيانات الحروب نادرة وقد تكون مضللة، ولأن الخبرة المكتسبة من التعامل المباشر مع الظروف الميدانية تساعد العسكريين على تطوير الحدس والقدرة على اتخاذ القرارات في المواقف غير المتوقعة.

كما يدعو إلى إدراج فهم كيفية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ضمن الخبرات المطلوبة من القيادات العسكرية، لا الاكتفاء بتدريب الضباط على استخدام الأدوات المتاحة، خصوصاً أن الشبكات العصبية العميقة المستخدمة حالياً يصعب تفكيك آلية عملها وفهمها مقارنة بالأسلحة التقليدية أو البرمجيات القديمة.

الرقابة على الذكاء الاصطناعي العسكري

ومن التحديات الأخرى التي يطرحها التحليل، احتمال أن يؤدي انتشار المحتوى المزيف والمعلومات المصطنعة إلى زيادة اعتماد المجتمع على المؤسسات الرسمية للتحقق من المعلومات والخبرات. وبالتالي، فإن الحفاظ على ثقة الجمهور بالجيش يتطلب تشديد الرقابة المهنية داخله، ومنع السلوك غير المنضبط أو الرسائل المتضاربة من تقويض مصداقيته.

ويمتد هذا التحدي إلى الأنظمة التي تضم مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون معاً، إذ قد تتطور فجوات في المعلومات بينهم بسبب عمل كل نظام ضمن نطاق منفصل، أو بسبب حجب بعض الأنظمة معلومات عن أنظمة أخرى عند مواجهة تهديدات أو صعوبات في التواصل. ويرى الكاتب أن كيفية إخضاع هذه الأنظمة لآليات رقابة تضمن التنسيق والانضباط لا تزال مسألة مفتوحة.

وفي المقابل، لا يستبعد التحليل خطراً آخر يتمثل في إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري من جانب مسؤولين مدنيين، وليس فقط في احتمال خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة أو تصرفها بصورة تتعارض مع الأهداف المحددة لها.

ويستحضر الكاتب تجربة الأسلحة النووية بعد الحرب العالمية الثانية، حين دار نقاش في الكونغرس الأميركي حول ما إذا كان ينبغي وضع إدارتها في عهدة الجيش أم هيئة مدنية مستقلة. وانتهى النقاش بإقرار قانون الطاقة الذرية عام 1946، الذي أنشأ لجنة مدنية وهيئة للرقابة البرلمانية على تطوير الأسلحة النووية.

ويقترح الاستفادة من هذه التجربة لإنشاء هيئة مماثلة، سواء عبر لجنة مختارة في الكونغرس أو لجنة مشتركة بين المؤسسات الحكومية، تتولى وضع الضوابط الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً ومراقبة تطويره ونشره، على أن يكون عملها محدد المدة لتجنب تحولها إلى مؤسسة ذات مصالح دائمة.

ويخلص التحليل إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الجيوش لا يطرح تحدياً تقنياً فحسب، بل يفرض إعادة النظر في آليات الرقابة والمساءلة وتوزيع الصلاحيات، بما يضمن استمرار خضوع استخدام القوة للسلطة الدستورية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخبرة المهنية للعسكريين وثقة المجتمع بالمؤسسة العسكرية.