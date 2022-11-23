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المرأة

لا غنى عنها.. هذه الفواكه ستساعدك في مواجهة الشيخوخة

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:00
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يمكن أن تكون بعض الفاكهة مفيدة مع التقدم بالعمر، لأنها تساعد الجسم في مواجهة المشاكل التي تحصل بسبب الشيخوخة.
واختار أخصائي التغذية، جيسي فيدر، 3 أنواع من الفاكهة التي تعتبر مفيدة في هذا الإطار:
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- الموز

يعد الموز مصدرا رائعا للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدم. ويحتوي على الألياف أيضا، وهو أمر ضروري ومفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء وفقدان الوزن.
-البرتقال

مع التقدم في السن، تضعف الأجهزة المناعية وكذلك العظام، ويمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في البرتقال في تعزيز جهاز المناعة، كما يمكن أن يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.
- التوت البري

يعد التوت البري خيارا رائعا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما لأنه "مليء بمضادات الأكسدة القوية".
المصدر: "سكاي نيوز
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