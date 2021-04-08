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المرأة
ممارسة الرياضة أثناء الحمل تحمي طفلك من الأمراض في المستقبل
Lebanon 24
08-04-2021
|
23:00
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توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة فيرجينيا الأميركية، إلى أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل، تحمي الطفل في المستقبل من الإصابة بالعديد من الأمراض، أهمها مرض السكري والسمنة الوراثية.
وكانت الأبحاث السابقة قد أثبتت فوائد ممارسة الرياضة أثناء الحمل على صحة الجنين، واستقرار الحمل، وتسهيل عملية الولادة، لكن هذه الدراسة تضيف بُعداً جديداً مهماً لفوائد ممارسة الرياضة أثناء الحمل، حيث أشارت نتائجها إلى استمرار هذه الفوائد إلى ما بعد ولادة الطفل، حتى إنها تحميه من انتقال الأمراض الوراثية مثل السكري والسمنة.
إذا كنتِ حاملاً، فاحرصي على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويمكنكِ اختيار تمارين رياضية آمنة على الحمل، مثل المشي واليوغا والسباحة، المهم أن تستشيري طبيبك أولاً، ثم مدربك الرياضي، لتحصلي على قرار يناسب حالتك الصحية أثناء الحمل، ويحافظ على حملك، وأيضاً يمنح طفلك فوائد صحية في المستقبل البعيد.
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