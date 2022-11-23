احتجاجات في أكبر مصنع لآيفون في الصين

شهد مصنع فوكسكون في مدينة تشنجتشو بوسط الصين، أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في هذا البلد، احتجاجات واسعة النطاق، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر ونظيره الصيني "ويبو"، الأربعاء.



وبحسب مقاطع الفيديو فقد ظهرت حشود من العمال وهم يسيرون على طريق وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون ملابس عازلة بيضاء.

Advertisement