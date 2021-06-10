ابنة قاسم سليماني.. نحو منصب سياسي؟

رشحت نرجس سليماني الابنة الكبرى لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني نفسها لانتخابات مجلس بلدية طهران.



وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن نرجس سليماني قدمت ترشحها ضمن قائمة تحالف قوى الثورة الإسلامية، في الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 حزيران الحالي وذلك تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.