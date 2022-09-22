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عربي-دولي
لندن تدرس نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
Lebanon 24
22-09-2022
|
18:30
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أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، أنها تدرس نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت، إن تراس أبلغت لابيد عن مراجعتها للموقع الحالي للسفارة، خلال لقاء بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.
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في هذه الاثناء، أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، دعمه لحل الدولتين انتقادات في إسرائيل.
ومن المنتقدين، شريك لابيد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت، الذي كتب على «فيسبوك»: «ليس هناك أي مكان أو منطق لإعادة تعويم فكرة الدولة الفلسطينية على سطح الأجندة السياسية»، مشيراً إلى أن الحكومة «بقيادتي حققت إنجازات دون تنازلات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من شأنها أن تلحق الضرر بأمن دولة إسرائيل. لا يوجد مكان لدولة إضافية بين النهر والبحر ولا احتمال أو حياة لعملية سياسية مع الفلسطينيين». وأضاف بينيت أن «الشعارات الفارغة مثل دولتين لشعبين يجب أن تبقى هناك في تسعينيات القرن الماضي إلى جانب صرعات أخرى ولّت وغابت».
أما وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، فقالت إن لابيد لا يملك «شرعية جماهيرية ليورط إسرائيل بتصريحات من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد»، مشددة على ان «لابيد يمثل نفسه فقط في هذا البيان وليس الحكومة. دولة فلسطينية تشكل خطراً على دولة إسرائيل».
وقال وزير القضاء جدعون ساعر، العضو في حكومة لابيد الانتقالية، إن «إقامة دولة إرهابية في يهودا والسامرة ستعرض أمن إسرائيل للخطر، ولن تسمح غالبية الشعب بحدوث ذلك».
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