لبنان

الحكومة غير المطلوبة و"الثقة" المستحيلة

Lebanon 24
13-09-2021 | 22:43
A-
A+
Doc-P-863552-637671951025155254.jpg
Doc-P-863552-637671951025155254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": نحيّي الرئيس عون على طلبه من الوزراء التقليل من الكلام والإكثار من الأفعال. ليس لأننا ننتظر إنجازات فورية من حكومة بدأت مسيرتها بخفض التوقعات، بل لأن من حق الرئيس ميقاتي ألّا يتحمّل "هبلنات" وزير و"هفوات" آخر، ولأن له مصلحة في صدمة إيجابية تغطي الطريقة المخزية في المحاصصة التي لا يفسّرها إلا احتقار "المنظومة" لعموم اللبنانيين.
من حظ حكومة ميقاتي انها في اول دخولها ستحصل على أكثر من مليار دولار بدل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. وستبنى العلاقة مع مؤسسات التمويل والمفاوضات مع الصندوق على طريقة التصرف بهذا المبلغ. فلا داعي للشعبوية ولا للخضوع لابتزاز الأوصياء الممثَّلين في وزارات الهدر الكبير، وغير مقبول استمرار نهج تدمير مالية الدولة وإفقار المواطنين. الحكومة مدعوة الى قرارات إصلاحية صعبة تكفّر فيها عن ارتكابات المنظومة التي تمثلها، لكنها وإن ضمنت ثقة البرلمان فلن تحوز ثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين ولا ثقة المستثمرين اذا أخلّت بثلاثة واجبات أساسية على الأقل:

أولها: السعي لإعادة الأموال المنهوبة وتوزيع الخسائر بلا تحريف وتزوير بالتوازي مع وقف التصرف بأموال الدولة والمجتمع، لإثبات انها لا تمثل مصالح الناهبين .

ثانيها: إعادة الأمل بوجود دولة وقضاء عبر حماية التحقيق العدلي وعدم السير بموجة الاحتيال التشريعي لطمس جريمة 4 آب وتحصين المدعى عليهم وتجهيل المجرمين.

ثالثها: إحياء احترام المواعيد الدستورية عبر التزام مواعيد الانتخابات وعدم التذرع ببحث قانون جديد يشكل مدخلاً للخلاف وحجة للتأجيل ونسف الأمل بالتغيير.

أسابيع قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الأسود، وليتنا نكون مخطئين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website