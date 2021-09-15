لبنان

الرئيس ميقاتي في دار الفتوى

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:07
A-
A+
Doc-P-864015-637672987513863119.jpg
Doc-P-864015-637672987513863119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دار الفتوى قبل لحظات حيث يعقد خلوة مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يعقبها لقاء موسع مع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
مواضيع ذات صلة
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية
lebanon 24
15/09/2021 14:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي زار دار الفتوى.. والمفتي دريان: للإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس
lebanon 24
15/09/2021 14:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي بعد لقائه المفتي دريان: زيارة بروتوكولية جددنا خلالها تأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة
lebanon 24
15/09/2021 14:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وتم توزيع مسودة لبيان وزاري على أعضاء اللجنة للنقاش فيها
lebanon 24
15/09/2021 14:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

دار الفتوى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:35 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website