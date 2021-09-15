الرئيس ميقاتي في دار الفتوى

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دار الفتوى قبل لحظات حيث يعقد خلوة مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يعقبها لقاء موسع مع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.