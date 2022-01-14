15
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان فاز بجائزة عربية لأفضل فيلم توعوي لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني
Lebanon 24
14-01-2022
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز لبنان بجائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة "اختيار أفضل 5 أفلام توعوية" في مجال "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" في المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس في 8/12/2021.
وأعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا الفيلم، بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي، عن مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني، وتقدمت المديرية العامة لقوى الأمن بهذا الفيلم الى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باسم لبنان.
وهنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون، مثنيا على "التعاون بين قوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بغية حماية النساء والفتيات من التعرض لشتى أنواع العنف.
بدورها، اكدت رئيسة الهيئة "تعويل الهيئة على هذا التعاون المثمر لتعزيز أوضاع النساء في لبنان".
وتجدر الإشارة الى أن إنتاج الفيلم التوعوي على مكافحة جريمة الإبتزاز الإكتروني اندرج ضمن تنفيذ برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان" P-VAWG الذي تموله الحكومة الألمانية الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع GIZ.
ويدعو هذا الفيلم ضحايا الإبتزاز الالكتروني الى اللجوء الى خدمة "بلغ" التي استحدثتها قوى الأمن الداخلي، بالإتصال بالرقم 01/293293 أو عبر البريد الإلكتروني isf.gov.lb كي تقوم القوى الأمنية بملاحقة المرتكب.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
Lebanon 24
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
04:25 | 2022-01-14
14/01/2022 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بشار الأسد يعزّي بالإعلامية سمر الحاج.. هكذا ردّت عائلتها
Lebanon 24
بشار الأسد يعزّي بالإعلامية سمر الحاج.. هكذا ردّت عائلتها
09:58 | 2022-01-13
13/01/2022 09:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط.. هذا ما دعا إليه
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط.. هذا ما دعا إليه
10:28 | 2022-01-13
13/01/2022 10:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-01-13
13/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر قارورة الغاز يسجل انخفاضاً.. كم بلغ اليوم؟
02:14 | 2022-01-14
14/01/2022 02:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2022-01-14
دولار السوق الموازية إلى إنخفاض... ويقترب من سعر "صيرفة"
07:06 | 2022-01-14
الرئيس ميقاتي تسّلم رسالة أميركية مهمّة نقلتها شيّا ... ماذا تضمّنت؟
08:00 | 2022-01-14
بعبدات على موعد مع إعلان طوباوية إبنيها توما صالح وليونار ملكي في حزيران
09:25 | 2022-01-14
بوشكيان: زيارتي للعراق كانت مثمرة ونعمل على تبادل صناعي بين البلدين
09:19 | 2022-01-14
تبرئة مارسيل غانم في الدعوى المقدمة من القاضية غادة عون
09:16 | 2022-01-14
عصابة محترفة سرقت أكثر من 88 دراجة آلية... هذا مصيرها
فيديو
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
Lebanon 24
خامنئي ينشر فيديو لقتل ترامب افتراضياً!
07:00 | 2022-01-14
14/01/2022 16:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
14/01/2022 16:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
14/01/2022 16:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact