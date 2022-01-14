لبنان

لبنان فاز بجائزة عربية لأفضل فيلم توعوي لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:12
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فاز لبنان بجائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة "اختيار أفضل 5 أفلام توعوية" في مجال "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" في المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس في 8/12/2021.
 
وأعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا الفيلم، بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي، عن مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني، وتقدمت المديرية العامة لقوى الأمن بهذا الفيلم الى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باسم لبنان.
 
وهنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون، مثنيا على "التعاون  بين قوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بغية حماية النساء والفتيات من التعرض لشتى أنواع العنف. 
بدورها، اكدت رئيسة الهيئة "تعويل الهيئة على هذا التعاون  المثمر لتعزيز أوضاع النساء في لبنان". 
 
وتجدر الإشارة الى أن إنتاج الفيلم التوعوي على مكافحة جريمة الإبتزاز الإكتروني اندرج ضمن تنفيذ برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان" P-VAWG الذي تموله الحكومة الألمانية الذي تنفذه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع  GIZ.
 
ويدعو هذا الفيلم ضحايا الإبتزاز الالكتروني الى اللجوء الى خدمة "بلغ" التي استحدثتها  قوى الأمن الداخلي، بالإتصال بالرقم  01/293293 أو عبر البريد الإلكتروني  isf.gov.lb كي تقوم القوى الأمنية بملاحقة المرتكب.
المصدر: الوكالة الوطنية
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