الجميل: الشعب اللبناني باستطاعته قلب الطاولة على السياسيين

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنّ "الناس أمام خيارين تغييريين: الخيار المبني على مبادئ واضحة والذي يتبناه حزب الكتائب، والخيار الآخر الذي ينطلق من موقف سيادي غامض وملتبس مرتبط بمركزية الدولة والاقتصاد الموجّه".

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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت الجميل إلى أنّ "هناك مسار بدأ في العام 2015 وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه شاركت فيه مجموعة من القوى التي أوصلت لبنان إلى الكارثة وفي هذه الانتخابات حان الوقت لمحاسبة كل من شارك في ذلك المسار".



وتابع: "لم نرَ من السلاح إلّا الويلات من أيام الفلسطينيين وصولًا إلى حزب الله وأيّ سلاح لا يأتمر من الدولة هو عامل لا استقرار وقد استعمل هذا السلاح في الداخل في 7 ايار وفي الاستحقاقات الحكومية والرئاسية وفرضوا اتفاق الدوحة باحتلال بيروت".



ورأى الجميل أنه "لا يمكن أن نعتبر حزب الله مشكلة داخلية فقط"، وقال: "هناك دول خارجية يجب أن تتحمّل مسؤوليتها وقرارات أممية يجب ان تطبّق ويجب منع إيران من وضع يدها على لبنان". ورأى الجميل أنه "لا يمكن أن نعتبر حزب الله مشكلة داخلية فقط"، وقال: "هناك دول خارجية يجب أن تتحمّل مسؤوليتها وقرارات أممية يجب ان تطبّق ويجب منع إيران من وضع يدها على لبنان".



وتابع: "نحن مع الصندوق السيادي ونطالب باعادة هيكلة القطاع المصرفي وهناك بين 6 و7 مليار دولار تم تحويلها الى الخارج في وقت تم منع اللبنانيين من تحويل اموالهم".



وأردف الجميل: "معركة نديم الجميل هي معركة أساسية بالرغم من محاولة إسقاطه في الأشرفية من قبل أشخاص لا يستحقون أن يكونوا في هذا الموقع ومن المعيب أن يواجهوا نديم الجميل بهذه الطريقة ودعمي له مطلق وكامل. في البقاع الغربي وراشيا وحرصاً منا على إنجاح المعارضة في المنطقة قررنا دعم لائحة "سهلنا والجبل" ألا وهي لائحة المعارضة الأساسية. وفي زحلة ندعم سمير صادر وهو من عائلة كتائبية عريقة واقليم الكتائب في زحلة يخوض تحدّ كبير جداً".



وأكمل: "العميد خليل حلو إنسان مناضل دافع عن لبنان بوجه وضع اليد الفلسطينية وبوجه السوريين ودخل الى الجيش ودافع معه بوجه الجيش السوري وفي اجتياح 13 تشرين وأكمل مسيرته العسكرية في نهر البارد وهو من أهم الشخصيات السيادية التي تتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية. وفي الشوف وعاليه ندعم لائحة المعارضة الموحدة "توحدنا للتغيير" وفي الشوف سنعطي أصواتنا التفضيلية لصعود ابو شبل الذي لديه الخط السيادي نفسه وكان في صفوف المقاومة اللبنانية وقد ناضلنا سويًا في 14 آذار". وأكمل: "العميد خليل حلو إنسان مناضل دافع عن لبنان بوجه وضع اليد الفلسطينية وبوجه السوريين ودخل الى الجيش ودافع معه بوجه الجيش السوري وفي اجتياح 13 تشرين وأكمل مسيرته العسكرية في نهر البارد وهو من أهم الشخصيات السيادية التي تتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية. وفي الشوف وعاليه ندعم لائحة المعارضة الموحدة "توحدنا للتغيير" وفي الشوف سنعطي أصواتنا التفضيلية لصعود ابو شبل الذي لديه الخط السيادي نفسه وكان في صفوف المقاومة اللبنانية وقد ناضلنا سويًا في 14 آذار".