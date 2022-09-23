المرتضى استقبل رئيس بلدية ديردوريت

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، رئيس بلدية ديردوريت أنطوان سعادة، في حضور شاعري الزجل حبيب وايلي بو انطون، وجرى التداول في شؤون ثقافية عامة.

Advertisement