داخل مستشفى حكومي: مُشاجرة عنيفة بين فنان شهير وطبيب.. اعتداء وشتم شاهدوا الفيديو

اندلعت مشاجرة عنيفة بين الفنان المصري محمد فؤاد وطبيب في احد المستشفيات الحكومية.



وظهر فؤاد في الفيديو في حالة من الغضب الشديد برفقة مدير أعماله طارق العتر ونجل شقيقه إبراهيم فؤاد. إذ وجه فؤاد انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الطبيب معه.



في حين أوضح مصدر مقرب من الفنان لـ "العربية" كان برفقته أن فؤاد قصد المستشفى في الساعة الرابعة من فجر الإثنين ومعه شقيقه الأكبر عبد العزيز، الذي كان مصاباً بأزمة قلبية.



كما أضاف أنهم توجهوا إلى قسم الطوارئ، فحضر طبيب الإستقبال وكشف على المريض الذي تأكدت إصابته بجلطتين بالقلب. فأكد الطبيب ضرورة إجراء جراحة عاجلة وتركيب دعامتين، ليسارع محمد بسؤاله عن الإجراءات، دون أن يتلقى ردا ما أثار خنق وغضب الفنان .



وأردف المصدر أن فؤاد أكد للطبيب أن المريض شقيقه الأكبر، ويود إجراء العملية بسرعة، إلا أن الطبيب لم يرد عليه ثانية.



"إنت صاحي ولا نايم؟!"

فسأله حينها فؤاد بعصبية: " أنت صاحي وسامعني ولا نايم؟! ".



ليغضب الطبيب ويطلب من الممرضات إخراج فؤاد من غرفة الكشف، ما أشعل التوتر أكثر.



فصرخ فؤاد في وجهه قائلا:" أنا محمد فؤاد"، ليتطور الأمر إلى مشاجرة كبرى ".

محمد فؤاد اخد اخوه وراح مستشفي حكومي بس للاسف ملقيش انجازات الريس الي هو بيعرصله..فضرب الدكاترة.

اللهم اني شمتان والحمد لله الذي شفي صدورنا في هؤلاء المنافقين الانجاس. pic.twitter.com/7DsSUB0lxU — am not sollyman🔻 (@solly_man76) August 20, 2024 Advertisement

إلى ذلك، أكد المصدر أن الفنان عاد وخرج من المستشفى مسرعا برفقة شقيقه متوجها إلى مستشفى المبرة بمنطقة مصر القديمة، لإنقاذه وإجراء العملية. لكنه فوجئ بتحرير الطبيب محضراً ضده بأحد أقسام الشرطة.

بيان المستشفى

بدورها، أعلنت جامعة عين شمس، المسؤولة عن المستشفى، اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، بعد تقديم بلاغ ضد الفنان محمد فؤاد وإحالته إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيه حالياً.

وكشفت الجامعة، في بيان عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن المستشفى استقبل صباح يوم الثلاثاء شقيق "فؤاد" داخل قسم الطوارئ، بيد أنه أثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، وهددوا الطبيب المعالج وهو مدرس مساعد لأمراض القلب بمستشفى التخصصي، كما تطاولوا عليه بالسب والقذف بـ"ألفاظ نابية".

ولفت البيان إلى "الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، كما جرى تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".





نقابة الموسيقيين ترد

من جانبه علّق محمد عبد الله المتحدث الرسمي بنقابةالموسيقيين على الواقعة ، قائلا إن النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، مضيفا أنها ليست على علم بتفاصيل الواقعة.



يذكر أن محمد فؤاد كان أصيب مؤخراً بأزمة صحية شديدة، إثر معاناته من العصب السابع، الذي تسبب في تغير ملامح وجهه، وارتخاء الجانب الأيمن منه، فضلا عن اعوجاج بالفم والعين اليمنى.(العربية)





