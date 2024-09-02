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فنون ومشاهير
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
02-09-2024
|
05:24
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علّق الممثل ميشال أبو سليمان على فيديو جنسيّ مُفبرك له، وقال "أنا صدقت لأنو الممثل بيشبهي بطريقة مش طبيعيّة".
وأوضح أبو سليمان أنّ إسم الممثل الإباحيّ كان مكتوباً أسفل الفيديو، وأنّه يحمل الجنسيّة التركيّة وأضاف: "قد ما التهوا بالصورة ما قريوا الاسم".
وردّاً على سؤال عما قالته زوجته بعد مُشاهدتها الفيديو، أجاب: "كانت مأساة إلنا، وعرفت مرتي إنو هيدا مش أنا، وأوّل شي أنا ما بليس محبس بإيدي والممثل الاباحي كان لابس محبس". (رصد لبنان 24)
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