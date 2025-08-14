يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

33
طمأن الإعلامي
محمود سعد
جمهور الفنانة
المصرية
أنغام
على آخر تطورات حالتها الصحية حيث خرج في بث مباشر عبر صفحته في "
فيسبوك
"، مؤكداً أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.
وقال سعد: "أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مرتقب ودقيق وننتظر فيه نتائج التحاليل، وإن شاء الله إذا طلعت سليمة يبقى عندنا
أخبار
حلوة جداً، وإن اتأخرت يومين فالأمور ماشية كويس، ادعولها النتايج تطلع كويسة بإذن الله".
يُذكر أن أنغام كانت قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مما أثار قلق محبيها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
ووجّه سعد رسالة الى جمهور أنغام طالباً منهم عدم تصديق أي كلام يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنغام، مؤكداً أن كل ما يُقال عن عزلها أو تدهور حالتها الصحية غير صحيح بالمرة.
وكان سعد قد حرص خلال الأيام الماضية على طمأنة جمهور ومحبي أنغام على صحتها وسط حالة من الترقب والقلق يعيشونها، في انتظار صدور بيان رسمي منها يطمئن محبيها، حيث توالت رسائل الدعم والدعاء من عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، ممن حرصوا على
التعبير عن
محبتهم الصادقة وتمنياتهم لها بالشفاء التام.(لها)
