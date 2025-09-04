Advertisement

فنون ومشاهير

لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:39
اعتذرت النجمة الكندية سيلين ديون عن المشاركة في الحفل الختامي لمسابقة يوروفيجن في مدينة بازل السويسرية، بعد تعرضها لنوبة صحية مفاجئة حالت دون صعودها إلى المسرح.
وكان من المقرر أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "لا أرقص بدونك"، لكن تقارير إعلامية أوضحت أنها أصيبت بنوبة صرع قبل لحظات من العرض، ليتم استبدال ظهورها بحفل تكريمي قدّمه أربعة من متسابقي نسخة 2024.

وقالت ديون (57 عامًا) في رسالة لجمهورها: "كنت أتمنى أن أكون هناك، لكن سويسرا ستبقى دائمًا في قلبي"، مؤكدة أسفها لعدم المشاركة في بلد شكّل محطة تاريخية في مسيرتها بعد فوزها باللقب عام 1988 ممثلةً لسويسرا.
lebanon 24
