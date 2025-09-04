لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون

Advertisement

اعتذرت النجمة الكندية عن المشاركة في الحفل الختامي لمسابقة في مدينة بازل ، بعد تعرضها لنوبة صحية مفاجئة حالت دون صعودها إلى المسرح.وكان من المقرر أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "لا أرقص بدونك"، لكن تقارير إعلامية أوضحت أنها أصيبت بنوبة صرع قبل لحظات من ، ليتم استبدال ظهورها بحفل تكريمي قدّمه أربعة من متسابقي نسخة 2024.وقالت ديون (57 عامًا) في رسالة لجمهورها: "كنت أتمنى أن أكون هناك، لكن ستبقى دائمًا في قلبي"، مؤكدة أسفها لعدم المشاركة في بلد شكّل محطة تاريخية في مسيرتها بعد فوزها باللقب عام 1988 ممثلةً لسويسرا.