Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يبكي ويستغيث مباشرة على الهواء: أرملة إبني تمنعني من رؤية حفيدي

Lebanon 24
06-09-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1413570-638927662658616237.jpg
Doc-P-1413570-638927662658616237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بكى الموسيقار والملحن المصري البارز صلاح الشرنوبي، مباشرة على الهواء خلال مقابلة، بعدما تذكر إبنه الراحل محمد.
Advertisement
 
 
ووجّه الشرنوبي نداءً إنسانيّاً لرؤية حفيده عمر، وقال إنّه "يتمنى أن تسمح له أرملة إبنه برؤية حفيده".
 
 
في المقابل، نفت الإعلامية سالي شبل أرملة محمد الشرنوبي، تصريحات الملحن المصريّ، وقالت "تلك الادعاءات غير صحيحة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: فنانة قديرة تبكي في أحدث إطلالة لها برفقة ابنتها
lebanon 24
06/09/2025 17:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 17:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة
lebanon 24
06/09/2025 17:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. فنان يبكي زياد الرحباني على المسرح!
lebanon 24
06/09/2025 17:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد الشرنوبي

صلاح الشرنوبي

ساني

مصري

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:20 | 2025-09-06
08:42 | 2025-09-06
06:37 | 2025-09-06
04:47 | 2025-09-06
04:11 | 2025-09-06
03:44 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24