فنون ومشاهير

تم حجز كافة غرف الفندق.. الكشف عن أسرار جديدة عن حفل زفاف النجمة الشهيرة الأسطوري

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:50
يتصدر حفل زفاف النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج بيني بلانكو المقرر إقامته نهاية هذا الشهر في ولاية كاليفورنيا حديث المواقع. 
فقد كشف تقرير لصحيفة "ذا صن" أن الثنائي الشهير سيحتفلا بزفافهما في مدينة سانتا باربرا الساحلية يوم 27 أيلول. 
 
 
وأوضح التقرير أن جميع الضيوف من الفنانين وأصدقائهما المقربين سيقيمون في فندق "إل إنكانتو" القريب من مكان الحفل، طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف، وبالتالي تم حجز جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة وقد حُجزت بالكامل لعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أيلول الجاري.

وأوضح مصدر متابع للصحيفة أنه "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا". وأضاف: "الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعاً بشكل مذهل".(لها)

