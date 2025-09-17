28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تم حجز كافة غرف الفندق.. الكشف عن أسرار جديدة عن حفل زفاف النجمة الشهيرة الأسطوري
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتصدر حفل زفاف النجمة
سيلينا غوميز
وخطيبها المنتج
بيني بلانكو
المقرر إقامته نهاية هذا الشهر في ولاية
كاليفورنيا
حديث المواقع.
Advertisement
فقد كشف تقرير لصحيفة "ذا صن" أن
الثنائي
الشهير سيحتفلا بزفافهما في مدينة
سانتا
باربرا الساحلية يوم 27 أيلول.
وأوضح التقرير أن جميع الضيوف من الفنانين وأصدقائهما المقربين سيقيمون في فندق "إل إنكانتو" القريب من مكان الحفل، طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف، وبالتالي تم حجز جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة وقد حُجزت بالكامل لعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أيلول الجاري.
وأوضح مصدر متابع للصحيفة أنه "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا". وأضاف: "الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعاً بشكل مذهل".(لها)
مواضيع ذات صلة
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
17/09/2025 13:19:18
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
Lebanon 24
ما حقيقة ارتباط طليقة زوج "يومي" للمرة الثانية بعد يومين فقط على زفافهما الأسطوري؟
17/09/2025 13:19:18
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)
17/09/2025 13:19:18
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية
Lebanon 24
لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية
17/09/2025 13:19:18
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سيلينا غوميز
بيني بلانكو
كاليفورنيا
الكشف عن
الثنائي
سيلينا
غوميز
سانتا
قد يعجبك أيضاً
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
04:32 | 2025-09-17
17/09/2025 04:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 03:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرارات المُثيرة للجدل.. اجراء جديد من نقابة الفنانين السوريين (صور)
Lebanon 24
بعد القرارات المُثيرة للجدل.. اجراء جديد من نقابة الفنانين السوريين (صور)
02:07 | 2025-09-17
17/09/2025 02:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 12:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:48 | 2025-09-17
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:32 | 2025-09-17
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
03:34 | 2025-09-17
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
02:07 | 2025-09-17
بعد القرارات المُثيرة للجدل.. اجراء جديد من نقابة الفنانين السوريين (صور)
00:40 | 2025-09-17
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
23:00 | 2025-09-16
بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 13:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24