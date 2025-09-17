تم حجز كافة غرف الفندق.. الكشف عن أسرار جديدة عن حفل زفاف النجمة الشهيرة الأسطوري



فقد كشف تقرير لصحيفة "ذا صن" أن الشهير سيحتفلا بزفافهما في مدينة باربرا الساحلية يوم 27 أيلول. يتصدر حفل زفاف النجمة وخطيبها المنتج المقرر إقامته نهاية هذا الشهر في ولاية حديث المواقع.فقد كشف تقرير لصحيفة "ذا صن" أن الشهير سيحتفلا بزفافهما في مدينة باربرا الساحلية يوم 27 أيلول.

وأوضح التقرير أن جميع الضيوف من الفنانين وأصدقائهما المقربين سيقيمون في فندق "إل إنكانتو" القريب من مكان الحفل، طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف، وبالتالي تم حجز جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة وقد حُجزت بالكامل لعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أيلول الجاري.



وأوضح مصدر متابع للصحيفة أنه "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا". وأضاف: "الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعاً بشكل مذهل".(لها)