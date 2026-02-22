برصاصة في الرأس.. مقتل صحافي داخل منزله (صورة)

وعُرف علاء محمد كصحافي مختص بالإعلام الرياضي، ومن أبرز المهتمين بـ نادي جبلة الساحلي.إلا أنّ التطورات التي شهدتها عقب وصول هيئة تحرير الشام إلى وتشكيل حكومة جديدة، دفعته إلى تغيير مساره الإعلامي باتجاه الشأن السياسي، لينضم لاحقًا إلى فريق السلم الأهلي في اللاذقية.وخلال الفترة الماضية، كان محمد يطلّ عبر قناته على يوتيوب من خلال فيديوهات يومية، تناول فيها واقع الحياة السياسية والمعيشية والاجتماعية في سوريا، إضافة إلى الإقليمية والدولية المرتبطة بها.وسبق للسلطات أن قامت قبل عدة أشهر باعتقال خلفية فيديوهاته التي كان ينتقد فيها أداء الحكومة واتهامها بالتقصير في ترميم الفجوة الاجتماعية بين المكونات الطائفية والمذهبية في الساحل السوري، لكن اعتقاله لم يستمر أكثر من يوم خرج بعدها ليتحدث عن عدم تعرضه للمضايقات خلال الاحتجاز واستمر على نفس النهج من النقد الذي كان يصفه بأنه بناء ويهدف إلى معالجة الأخطاء ضمن إطار المنظومة السياسية الحاكمة نفسها .وكان آخر ظهور للصحفي علاء محمد من خلال بث مباشر على قناته في يوتيوب قبل مقتله بأربع ساعات تحدث فيه عما حصل في درعا من اشتباكات وفلتان أمني وارتباط ملفها بدول إقليمية كما تناول الاشتباكات التي حصلت في كل من دير الزور ودمشق.كما تحدث محمد في بثه الأخير عن واقع الحكومة التي قال بأنها ستمضي وسيحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت حتى تتمكن من تشكيل ما سماه بـ"شبه جيش وطني"، مشيرا إلى وجود طرفين ينضمان إلى في كل مدينة مع تأكيده بأن أحد الطرفين يعمل لأجندات خاصة أو لأجندات خارجية.وتساءل محمد عما تحقق بعد 14 شهرا من وصول السلطة الحالية إلى الحكم ليجيب مباشرة: "أعتقد لا شيء".وختم الصحفي الراحل بثه بالقول إن ، في تصريحاته الأخيرة حين قال: "وضعت هذا الرئيس"، (يعني الرئيس أحمد الشرع) إنما يجيب على الأمريكيين في الداخل، المعارضين لوجود هذا الرئيس. (روسيا اليوم)