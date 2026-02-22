تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

برصاصة في الرأس.. مقتل صحافي داخل منزله (صورة)

Lebanon 24
22-02-2026 | 05:14
A-
A+
برصاصة في الرأس.. مقتل صحافي داخل منزله (صورة)
برصاصة في الرأس.. مقتل صحافي داخل منزله (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُثر صباح اليوم على الصحافي علاء محمد مقتولًا بطلق ناري في الرأس داخل منزله في قرية نيني بريف القرداحة. ويُعدّ محمد من أعضاء فريق السلم الأهلي في اللاذقية.

وعُرف علاء محمد كصحافي مختص بالإعلام الرياضي، ومن أبرز المهتمين بـ نادي جبلة الساحلي.

إلا أنّ التطورات التي شهدتها سوريا عقب وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق وتشكيل حكومة جديدة، دفعته إلى تغيير مساره الإعلامي باتجاه الشأن السياسي، لينضم لاحقًا إلى فريق السلم الأهلي في اللاذقية.

وخلال الفترة الماضية، كان محمد يطلّ عبر قناته على يوتيوب من خلال فيديوهات يومية، تناول فيها واقع الحياة السياسية والمعيشية والاجتماعية في سوريا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وسبق للسلطات السورية أن قامت قبل عدة أشهر باعتقال محمد على خلفية فيديوهاته التي كان ينتقد فيها أداء الحكومة واتهامها بالتقصير في ترميم الفجوة الاجتماعية بين المكونات الطائفية والمذهبية في الساحل السوري، لكن اعتقاله لم يستمر أكثر من يوم خرج بعدها ليتحدث عن عدم تعرضه للمضايقات خلال الاحتجاز واستمر على نفس النهج من النقد الذي كان يصفه بأنه بناء ويهدف إلى معالجة الأخطاء ضمن إطار المنظومة السياسية الحاكمة نفسها .

وكان آخر ظهور للصحفي علاء محمد من خلال بث مباشر على قناته في يوتيوب قبل مقتله بأربع ساعات تحدث فيه عما حصل في درعا من اشتباكات وفلتان أمني وارتباط ملفها بدول إقليمية كما تناول الاشتباكات التي حصلت في كل من دير الزور ودمشق.

كما تحدث محمد في بثه الأخير عن واقع الحكومة التي قال بأنها ستمضي وسيحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت حتى تتمكن من تشكيل ما سماه بـ"شبه جيش وطني"، مشيرا إلى وجود طرفين ينضمان إلى وزارة الدفاع في كل مدينة مع تأكيده بأن أحد الطرفين يعمل لأجندات خاصة أو لأجندات خارجية.

وتساءل محمد عما تحقق بعد 14 شهرا من وصول السلطة الحالية إلى الحكم ليجيب مباشرة: "أعتقد لا شيء".

وختم الصحفي الراحل بثه بالقول إن ترامب، في تصريحاته الأخيرة حين قال: "وضعت هذا الرئيس"، (يعني الرئيس أحمد الشرع) إنما يجيب على الأمريكيين في الداخل، المعارضين لوجود هذا الرئيس. (روسيا اليوم)













Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة شاب داخل منزله في بعلبك (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

محمد على

السورية

القضايا

الطائف

الصحاف

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-02-22
Lebanon24
04:26 | 2026-02-22
Lebanon24
01:28 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:50 | 2026-02-21
Lebanon24
14:32 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24