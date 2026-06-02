بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـأم تي في باميلا فنّون

غيّب الموت مذيعة البرنامج الصباحيّ في الـ"أم تي في" باميلا فنّون.

ونعى إعلاميو ومذيعو الـ"أم تي في" زميلتهم باميلا، التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس فنّون يوم الجمعة 5 حزيران عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في كاتدرائيّة سيدة البشارة للسريان - المتحف.