بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـأم تي في باميلا فنّون

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
02-06-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت مذيعة البرنامج الصباحيّ في الـ"أم تي في" باميلا فنّون.
ونعى إعلاميو ومذيعو الـ"أم تي في" زميلتهم باميلا، التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفس فنّون يوم الجمعة 5 حزيران عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في كاتدرائيّة سيدة البشارة للسريان
الكاثوليك
- المتحف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على أنغام أغنية فارس كرم... هكذا احتفلت مذيعة الـ"أم تي في" مع إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
على أنغام أغنية فارس كرم... هكذا احتفلت مذيعة الـ"أم تي في" مع إبنتها (فيديو)
03/06/2026 01:44:03
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
03/06/2026 01:44:03
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
03/06/2026 01:44:03
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
Lebanon 24
فيديو لمذيعة أخبار الـ"أم تي في"... بكت مباشرة على الهواء
03/06/2026 01:44:03
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
تعازي ووفيات
الكاثوليك
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً
Lebanon 24
عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً
15:50 | 2026-06-02
02/06/2026 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني: "خطيبتي طلبت مني إدخال والدتي إلى المأوى"... وهذا ما قمت به
Lebanon 24
ممثل لبناني: "خطيبتي طلبت مني إدخال والدتي إلى المأوى"... وهذا ما قمت به
14:18 | 2026-06-02
02/06/2026 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
13:41 | 2026-06-02
02/06/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا أعلنت الممثلة سارة أبي كنعان عن حملها بطفلها الأوّل
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا أعلنت الممثلة سارة أبي كنعان عن حملها بطفلها الأوّل
12:20 | 2026-06-02
02/06/2026 12:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنحها فرصة النجاح الأكبر.. قرار من أحمد سعد يخص أعماله الفنية القادمة
Lebanon 24
لمنحها فرصة النجاح الأكبر.. قرار من أحمد سعد يخص أعماله الفنية القادمة
10:59 | 2026-06-02
02/06/2026 10:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يُعلن وقفاً للنار في لبنان و"يعدّل" موقفه ليلا واسرائيل تشير الى تفاهم جزئي ومحدود
Lebanon 24
ترامب يُعلن وقفاً للنار في لبنان و"يعدّل" موقفه ليلا واسرائيل تشير الى تفاهم جزئي ومحدود
22:04 | 2026-06-01
01/06/2026 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
Lebanon 24
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
05:30 | 2026-06-02
02/06/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)
Lebanon 24
دخلت المُستشفى للعلاج ففارقت الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجمة شهيرة عن 54 عاماً (صورة)
00:04 | 2026-06-02
02/06/2026 12:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
11:00 | 2026-06-02
02/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية: ردنا سيكون قويا
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية: ردنا سيكون قويا
06:20 | 2026-06-02
02/06/2026 06:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:50 | 2026-06-02
عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً
14:18 | 2026-06-02
ممثل لبناني: "خطيبتي طلبت مني إدخال والدتي إلى المأوى"... وهذا ما قمت به
13:41 | 2026-06-02
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
12:20 | 2026-06-02
بالفيديو... هكذا أعلنت الممثلة سارة أبي كنعان عن حملها بطفلها الأوّل
10:59 | 2026-06-02
لمنحها فرصة النجاح الأكبر.. قرار من أحمد سعد يخص أعماله الفنية القادمة
04:18 | 2026-06-02
مع بلوغه الـ 64 عاما.. راغب علامة يُعلن اعتزاله!؟
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24