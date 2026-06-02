​عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً

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تُوفِيَ الممثل ريس عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين الشاشة والمسرح.وأوضح ديفيز شقيق أوين، أنّ الأخير رحل بشكل مفاجئ، فيما لا تزال العائلة بانتظار مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الوفاة.