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فنون ومشاهير

​عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً

Lebanon 24
02-06-2026 | 15:50
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​عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً
​عمل في المسرح والشاشة... رحيل ممثل أجنيّ عن 44 عاماً photos 0
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تُوفِيَ الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عاماً، المعروف في أعماله البارزة في Twin Peaks وThe OA وAlice Through the Looking Glass، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة امتدت بين الشاشة والمسرح.
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وأوضح رودري ديفيز شقيق أوين، أنّ الأخير رحل بشكل مفاجئ، فيما لا تزال العائلة بانتظار مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الوفاة.

 
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