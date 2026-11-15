بعد سبع سنوات على طلب الطلاق… مغنّية تتزوّج مدرّبها الرياضي

دخلت ومقدمة البرامج ريمي تومي مرحلة جديدة في حياتها الشخصية، بعدما تزوجت مدرب اللياقة البدنية ولاعب كمال الأجسام ليبين ماثيو، في حفل عائلي محدود أقيم في مدينة دومبيفلي بمومباي، السبت 14 تشرين الثاني.

وأقيم الزفاف بحضور أفراد العائلتين وعدد من المقربين، بعيداً عن الاحتفالات الكبيرة، بعدما كانت تومي قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إقامة مراسم بسيطة تقتصر على أفراد العائلة والأقارب.

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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، كان ماثيو قد وُلد ونشأ في دومبيفلي، وهو من أصول مالايالامية ويعمل مدرباً للياقة البدنية ولاعب كمال أجسام في مومباي. وأوضحت تومي أن اختيار المدينة لإقامة الزفاف جاء ارتباطاً بنشأة زوجها فيها.

وكانت المغنية قد كشفت عن تفاصيل علاقتها بماثيو عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها في ، مشيرة إلى أن التواصل بينهما بدأ في آذار، قبل أن يلتقيا وجهاً لوجه. وقالت إنهما تمكنا، من خلال محادثاتهما، من التعرف إلى بعضهما والتفكير في مستقبلهما المشترك قبل اللقاء الأول.

كما كشفت أن والدتها أبدت في البداية بعض القلق حيال قرارها، لأنها لم تكن قد التقت بماثيو شخصياً، لكنها تحدثت معها باستمرار عن تطور العلاقة.

ويأتي الزواج بعد سبع سنوات على انفصال تومي عن رجل الأعمال كيزاكودان، إذ تزوجا في 27 نيسان 2008، قبل أن يتقدما بطلب الطلاق بالتراضي عام 2019، بعد 11 عاماً من الزواج.

وبدأت تومي مسيرتها في الغناء عام 2002 من خلال فيلم "Meesa Madhavan"، كما عُرفت بتقديم البرامج التلفزيونية والمشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب الفنية.