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"لبنان24": استشهاد رئيس اتحاد المعلمين في وكالة "الأونروا" في لبنان فتح الشريف مع عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البص
Lebanon 24
30-09-2024
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