فوز كاسح للائحة "مجدل عنجر بتجمعنا" برئاسة جاد حمزة والدكتور علي صالح والمدعومة من منسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين ومن عائلات البلدة

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