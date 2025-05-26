Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع السوري: نتعاون مع وزارة الداخلية في جمع السلاح وحصره بيد الدولة

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السوري: حصر السلاح بيد الدولة أولوية لتحقيق الاستقرار
lebanon 24
26/05/2025 22:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: لحل موضوع السلاح وحصره بيد الدولة
lebanon 24
26/05/2025 22:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة: استراتيجية الأمن الوطني تنص على حصرية السلاح بيد الدولة (الحدث)
lebanon 24
26/05/2025 22:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبير: ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيدّ الدولة
lebanon 24
26/05/2025 22:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:30 | 2025-05-26
15:29 | 2025-05-26
15:05 | 2025-05-26
15:00 | 2025-05-26
14:44 | 2025-05-26
14:41 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24