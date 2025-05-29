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روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة بمثابة "عقاب جماعي للسكان المدنيين" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:43
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