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مجلس الوزراء يُعيّن كلاً من حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين في مجلس الإنماء والإعمار

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:54
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