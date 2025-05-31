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حماس ترد على مقترح ويتكوف: ضرورة انسحاب إسرائيلي شامل من غزة وإدخال المساعدات

Lebanon 24
31-05-2025 | 11:01
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