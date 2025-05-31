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حماس: في إطار الاتفاق سيُطلق سراح 10 من الأسرى الأحياء ويسلّم 18 جثمانًا مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
31-05-2025 | 11:02
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