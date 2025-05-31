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قيادي بسرايا القدس للجزيرة: المواد المتفجرة أصبحت مفعلة وجاهزة للاستخدام بانتظار توغل الاحتلال شرقي غزة

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:27
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