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رويترز عن دبلوماسي إيراني: طهران ليست تابعة للشرق ولا تعتمد على الغرب لكنها مستعدة للتعامل بعقلانية مع الجانبين

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:29
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