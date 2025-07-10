Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": حادث سير بين جمعية الرسالة واليونيفل على مفرق برج قلاوي

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور عند مفرق تفاحتا وإصابة شخص
lebanon 24
10/07/2025 17:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وقوع عدد من الجرحى بينهم طلاب مدارس جراء حادث سير قرب مفرق صربين
lebanon 24
10/07/2025 17:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير مروّع في منطقة قريطم- بيروت بين 9 سيارات
lebanon 24
10/07/2025 17:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في حادث سير على مفرق أوتستراد راسمسقا – الكورة (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
10/07/2025 17:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:58 | 2025-07-10
10:40 | 2025-07-10
10:38 | 2025-07-10
10:29 | 2025-07-10
10:22 | 2025-07-10
10:06 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24