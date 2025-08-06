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النائب علي عمار: قيادة حزب الله تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها ستتخذ القرار المستقبليّ والحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ
Lebanon 24
06-08-2025
|
04:16
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