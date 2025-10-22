Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر إسرائيلية: مراقبة أميركا للوضع في غزة يجعل إسرائيل تبدو وكأنها تحت وصاية واشنطن

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست": إدارة ترامب تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقل عن 10سنوات وتحويله لمنتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة
lebanon 24
22/10/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: الآلية الدولية التي تقودها واشنطن لمراقبة تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق غزة بدأت عملها
lebanon 24
22/10/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: منفذ الهجوم قرب كنيس في مانشستر كان يرتدي سترة تبدو وكأنها عبوة ناسفة
lebanon 24
22/10/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصاية دولية على لبنان وتحذير غربي من فرض إسرائيل بالقوة نزع سلاح "الحزب"
lebanon 24
22/10/2025 11:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2025-10-22
04:17 | 2025-10-22
04:16 | 2025-10-22
04:15 | 2025-10-22
04:06 | 2025-10-22
04:02 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24