Advertisement

تعازي ووفيات

ابو طارق زياد ملحم البيطار

Lebanon 24
22-09-2024 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1250288-638626680407444627.jpg
Doc-P-1250288-638626680407444627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحزب التقدمي الاشتراكي

الزعيم وليد بيك جنبلاط

ينعون اليكم وفاة المرحوم

ابو طارق زياد ملحم البيطار

تقام الصلاة على روحه نهار الاثنين الواقع فيه 2024/09/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً” في مسقط رأسه بطمة الشوف (قاعة الشيخ)
Advertisement

تقبل التعازي بعد الدفن من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في قاعة الشيخ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في دار المجلس، ويوم الخميس الواقع فيه 2024/09/26 في دار الطائفة الدرزية من الساعة الثانية حتى الخامسة مساءً، ويوم الاحد الواقع فيه 2024/09/29 من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهراً في دار المجلس.

ابنه طارق (كندا): 3378-559 (437)1+

ابنته نادين (قطر): 97477733558+

اشقائه

السفير سعيد البيطار: 03752033

جهاد البيطار: 03887212

سليم البيطار: 71781616

جمال البيطار: 03820372

شقيقاته

سعاد مشرفية: 03049763

انصاف ابو سليمان: 03864924

الراضون بقضائه آل البيطار وعموم أهالي بطمة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:58 | 2024-09-22
16:12 | 2024-09-19
16:13 | 2024-09-18
06:22 | 2024-09-16
04:23 | 2024-09-16
08:18 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24