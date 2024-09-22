ابو طارق زياد ملحم البيطار

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الحزب التقدمي الاشتراكيالزعيم وليد بيك جنبلاطينعون اليكم وفاة المرحومابو طارق زياد ملحم البيطارتقام الصلاة على روحه نهار الاثنين الواقع فيه 2024/09/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً” في مسقط رأسه بطمة الشوف (قاعة الشيخ)تقبل التعازي بعد الدفن من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في قاعة الشيخ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في دار المجلس، ويوم الخميس الواقع فيه 2024/09/26 في دار الطائفة الدرزية من الساعة الثانية حتى الخامسة مساءً، ويوم الاحد الواقع فيه 2024/09/29 من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهراً في دار المجلس.ابنه طارق (كندا): 3378-559 (437)1+ابنته نادين (قطر): 97477733558+اشقائهالسفير سعيد البيطار: 03752033جهاد البيطار: 03887212سليم البيطار: 71781616جمال البيطار: 03820372شقيقاتهسعاد مشرفية: 03049763انصاف ابو سليمان: 03864924الراضون بقضائه آل البيطار وعموم أهالي بطمة.