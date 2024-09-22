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تعازي ووفيات
ابو طارق زياد ملحم البيطار
Lebanon 24
22-09-2024
|
22:59
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الحزب التقدمي الاشتراكي
الزعيم وليد بيك جنبلاط
ينعون اليكم وفاة المرحوم
ابو طارق زياد ملحم البيطار
تقام الصلاة على روحه نهار الاثنين الواقع فيه 2024/09/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً” في مسقط رأسه بطمة الشوف (قاعة الشيخ)
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تقبل التعازي بعد الدفن من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في قاعة الشيخ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً في دار المجلس، ويوم الخميس الواقع فيه 2024/09/26 في دار الطائفة الدرزية من الساعة الثانية حتى الخامسة مساءً، ويوم الاحد الواقع فيه 2024/09/29 من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهراً في دار المجلس.
ابنه طارق (كندا): 3378-559 (437)1+
ابنته نادين (قطر): 97477733558+
اشقائه
السفير سعيد البيطار: 03752033
جهاد البيطار: 03887212
سليم البيطار: 71781616
جمال البيطار: 03820372
شقيقاته
سعاد مشرفية: 03049763
انصاف ابو سليمان: 03864924
الراضون بقضائه آل البيطار وعموم أهالي بطمة.
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