المُنافسة تحتدم.. "BMW" تسرق الأضواء وتتفوق على تسلا

تمكنت شركة "بي إم دبليو" (BMW)، من التفوق على "تسلا" من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى الشهر الماضي.



Advertisement

ورغم تصدر "تسلا" مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة منذ بداية العام حتى الآن، إلا أن الأداء القوي لشركة "بي إم دبليو" في تموز يعد المرة الأولى التي تتفوق فيها شركة صناعة السيارات الفاخرة على "تسلا". وقفزت مبيعات سيارات "بي إم دبليو" الكهربائية بالكامل في الكتلة بنحو الثلث إلى 14,869 وحدة في تموز. وعلى الناحية الأخرى، انخفضت شحنات "تسلا" بنسبة 16% إلى 14,561 وحدة.ورغم تصدر "تسلا" مبيعات السيارات الكهربائية في المنطقة منذ بداية العام حتى الآن، إلا أن الأداء القوي لشركة "بي إم دبليو" في تموز يعد المرة الأولى التي تتفوق فيها شركة صناعة السيارات الفاخرة على "تسلا".

وفي المجمل، سجل مشترو السيارات الأوروبيون 139.300 سيارة كهربائية جديدة، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. (بلومبرغ)