تحقيقات الضريبة الأميركية تحقق نجاحًا.. 1.3 مليار دولار عائدة من الأثرياء

أعلنت الحكومة الأميركية أنها نجحت في جمع 1.3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء منذ أواخر العام 2023، في إطار جهودها الرامية لضمان أن يدفع الأشخاص ذوو الدخل المرتفع الضرائب المترتبة عليهم.

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بين العامين 2010 و2018، شهد معدل مراجعة الحسابات بالنسبة لأصحاب الملايين تراجعاً بنسبة 80%، وفق مقتطفات خطاب يتوقع أن تلقيه وزيرة الخزانة جانيت يلين في تكساس. بين العامين 2010 و2018، شهد معدل مراجعة الحسابات بالنسبة لأصحاب الملايين تراجعاً بنسبة 80%، وفق مقتطفات خطاب يتوقع أن تلقيه وزيرة الخزانة جانيت يلين في تكساس.

وأضافت يلين في تصريحات معدّة سلفاً: "وفي عهد الإدارة السابقة، مع تراجع معدلات مراجعة حسابات دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع، ازدادت حصة تدقيق حسابات دافعي الضرائب الذين يحصلون على دخل أقل من 200 ألف دولار"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق وكالة فرانس برس.



تُعد السياسة الضريبية محوراً هاماً مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني الرئاسية، حيث يسعى كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري ترامب لكسب تأييد دافعي الضرائب من خلال مقترحات تخفف عنهم الضغوط المالية.

تأتي هذه المقترحات إلى جانب الجهود الحالية لجمع أموال الضرائب غير المدفوعة.



وأفادت يلين في خطابها أن "عام 2019، أشارت التقديرات إلى أن أثرى 1% من الأميركيين كانوا مدينين بأكثر من خُمس الضرائب غير المدفوعة، ما ترك الأميركيين العاديين لتحمّل العبء".



أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة أن المبادرة التي أُطلقت أواخر عام 2023 لملاحقة الأشخاص الأعلى دخلاً الذين لم يسددوا ديونهم الضريبية أدت إلى قيام حوالي 80% من 1600 مليونير بعملية الدفع، مما يعني استرجاع أكثر من 1.1 مليار دولار.



كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن محاولة أخرى أُطلقت في مطلع عام 2024 لملاحقة أصحاب الدخل المرتفع الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية منذ عام 2017، أدت بشكل منفصل إلى استرجاع ضرائب بقيمة 172 مليون دولار. (العربية)