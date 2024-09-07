Advertisement

إقتصاد

تحقيقات الضريبة الأميركية تحقق نجاحًا.. 1.3 مليار دولار عائدة من الأثرياء

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1243958-638613394534943841.jpeg
Doc-P-1243958-638613394534943841.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة الأميركية أنها نجحت في جمع 1.3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء منذ أواخر العام 2023، في إطار جهودها الرامية لضمان أن يدفع الأشخاص ذوو الدخل المرتفع الضرائب المترتبة عليهم.
Advertisement

بين العامين 2010 و2018، شهد معدل مراجعة الحسابات بالنسبة لأصحاب الملايين تراجعاً بنسبة 80%، وفق مقتطفات خطاب يتوقع أن تلقيه وزيرة الخزانة جانيت يلين في تكساس.
 
وأضافت يلين في تصريحات معدّة سلفاً: "وفي عهد الإدارة السابقة، مع تراجع معدلات مراجعة حسابات دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع، ازدادت حصة تدقيق حسابات دافعي الضرائب الذين يحصلون على دخل أقل من 200 ألف دولار"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق وكالة فرانس برس.

تُعد السياسة الضريبية محوراً هاماً مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني الرئاسية، حيث يسعى كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري ترامب لكسب تأييد دافعي الضرائب من خلال مقترحات تخفف عنهم الضغوط المالية.
 
تأتي هذه المقترحات إلى جانب الجهود الحالية لجمع أموال الضرائب غير المدفوعة.

وأفادت يلين في خطابها أن "عام 2019، أشارت التقديرات إلى أن أثرى 1% من الأميركيين كانوا مدينين بأكثر من خُمس الضرائب غير المدفوعة، ما ترك الأميركيين العاديين لتحمّل العبء".

أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة أن المبادرة التي أُطلقت أواخر عام 2023 لملاحقة الأشخاص الأعلى دخلاً الذين لم يسددوا ديونهم الضريبية أدت إلى قيام حوالي 80% من 1600 مليونير بعملية الدفع، مما يعني استرجاع أكثر من 1.1 مليار دولار.

كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن محاولة أخرى أُطلقت في مطلع عام 2024 لملاحقة أصحاب الدخل المرتفع الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية منذ عام 2017، أدت بشكل منفصل إلى استرجاع ضرائب بقيمة 172 مليون دولار. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:45 | 2024-09-07
16:06 | 2024-09-07
14:05 | 2024-09-07
13:58 | 2024-09-07
13:26 | 2024-09-07
11:02 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24