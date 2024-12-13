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إقتصاد

بعد تقارير دون الآمال بشأن سياسة الصين.. هبوط جديد في الاسهم الآسيوية

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:34
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تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، بعد أن خيبت تقارير مؤتمر العمل الاقتصادي الصيني آمال بعض المتداولين، حيث هبطت الأسهم اليابانية والأسترالية بعد أن انخفضت الأسهم والسندات الحكومية في وول ستريت يوم الخميس.
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وتراجع مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.5%. أما مؤشر "إس أند بي 500" فقد أغلق منخفضاً بنسبة 0.5% مع تقييم المتداولين لزيادة طلبات إعانات البطالة مقارنة مع بيانات أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع.

كما تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ في التداولات المبكرة بعد تقرير من المؤتمر الاقتصادي المركزي في الصين، والذي لم يتضمن تفاصيل جديدة حول السياسات أو إجراءات إضافية. وكشفت وكالة "شينخوا" أن المسؤولين الكبار تعهدوا بزيادة هدف العجز المالي في العام المقبل بعد المؤتمر الذي استمر يومين.

أما مؤشر قوة الدولار فقد ظل دون تغيير كبير، مع الحفاظ على المكاسب التي حققها في الجلسات الخمس الماضية. وساعد الدولار القوي في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفعت العوائد في أستراليا ونيوزيلندا يوم الجمعة. (بلومبيرغ)

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