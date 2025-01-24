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إقتصاد
"البيتكوين" قد يصل إلى 700 ألف دولار.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-01-2025
|
13:25
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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك وصول عملة "البيتكوين" إلى مستوى 700 ألف دولار في حال خططت صناديق الثروة السيادية لتخصيص 2% إلى 5% من استثماراتها للعملات المشفرة.
وقال مدير أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي إنه "مؤمن كبير" بالبيتكوين كأداة مالية، مشيرا إلى إمكاناتها كوسيلة للتحوط المالي.
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وأضاف: "إذا كنت تخشى تدهور قيمة عملتك، أو كنت قلقا بشأن الاستقرار الاقتصادي أو السياسي لبلدك، فيمكنك الاعتماد على أداة دولية مثل البيتكوين لتجاوز هذه المخاوف المحلية".
وشهدت عملة "البيتكوين" ارتفاعا كبيرا في قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث قفز سعرها بنسبة 121% في عام 2024، ليصل إلى ذروة بلغت 108,135 دولارا في كانون الأول الماضي.
(روسيا اليوم)
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