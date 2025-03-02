14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير التجارة: ترامب سيحدد مستويات للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الثلاثاء
Lebanon 24
02-03-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الرئيس دونالد ترامب سيبت فيما إذا كان سيلتزم بمستوى 25% مثلما هو مخطط له.
Advertisement
وقال لوتنيك لبرنامج "صنداي مورننج فيوتشرز" على فوكس نيوز "هذا وضع متقلب".
وأضاف "ستكون هناك رسوم جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا. ما هي بالضبط، سنترك ذلك للرئيس وفريقه التفاوضي"، وفق "رويترز".
تصريحات لوتنيك هي أول إشارة من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% بالكامل على جميع السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا.
وقال لوتنيك إن البلدين "قاما بعمل معقول" لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار تدفق الفنتانيل إلى البلاد.
أثار ترامب حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما ذكر موعدا نهائيا محتملا هو الثاني من نيسان فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، لكنه عاود لاحقا تأكيد أن الموعد النهائي يوم الثلاثاء، وقال إنه سيضيف رسوما جمركية أخرى 10% على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10% المفروضة في الرابع من شباط.
وقال لوتنيك إن من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
Advertisement
الأكثر قراءة
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
Lebanon 24
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
02:36 | 2025-03-02
02/03/2025 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
02:30 | 2025-03-02
02/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-03-02
الأولى عربيّة.. إكتشفوا الدول الأفريقية الأكثر استهلاكاً للنفط في الـ2025
12:44 | 2025-03-02
بعد تصريحات ترامب.. بتكوين تصعد 6%
11:00 | 2025-03-02
مفاجأة عن "إنترنت لبنان" غير الشرعي.. مبلغ كبير تخسره الدولة!
10:43 | 2025-03-02
ليبيا تُسيطر على تسرب هيدروليكي يُهدّد إنتاج الغاز في حقل "بحر السلام"
10:00 | 2025-03-02
دولة عربية في المُقدمة.. قائمة بأكبر منتجي التمور في العالم
09:09 | 2025-03-02
مجلس النواب الإيراني يعزل وزير الاقتصاد
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
02/03/2025 23:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
02/03/2025 23:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
02/03/2025 23:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24