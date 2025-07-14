"بنك لبنان والمهجر" يُطلق خدمة فتح حساب لعملاء جدد مباشرة عبر تطبيق "eBLOM"

يفتخر بالإعلان عن إطلاق خدمة رقمية مميزة لفتح حساب مصرفي، بالشراكة مع شركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية.

Advertisement

تتيح هذه الخدمة للعملاء الجدد امكانية فتح حساب مصرفي عبر تطبيق eBLOM، دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

وتقدّم هذه الخدمة المبتكرة تجربة رقمية متكاملة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة شخصية في أي من فروع والمهجر الـ75، أكبر شبكة فروع في .



ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يمكن للأفراد فتح حساب جارٍ أو حساب لتوطين الراتب مباشرة عبر تطبيق eBLOM، والحصول فورًا على بطاقة Visa الرقمية، مع إمكانية طلب بطاقة بلاستيكية.

وسيستفيد العملاء الجدد من مجموعة واسعة من الخدمات المتوفرة عبر eBLOM، بما في ذلك: التحويلات المحلية والدولية، خدمة صرف العملات الأجنبية، قروض شخصية مع موافقة مسبقة للعملاء الذين لديهم توطين راتب، زيادة سقف الإئتمان لبطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى.



وجرى الإعلان عن هذه الخدمة بحضور سعد والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، نيكولا الأول فيزا رئيس الاستشارات والتحليلات في منطقة الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) - فيزا، ليلى نائبة الرئيس الأولى ورئيسة شركة Visa فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان (NALP) فيزا، وماريو نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة بلاد - فيزا.

وقد تسلّم أزهري جائزة "المصرف الأول في منطقة والشرق الأوسط وأفريقيا في إطلاق الخدمة الرقمية لفتح الحساب" من خوري، كما تسلّم جائزة ثانية من سرحان تقديرًا للابتكار الرقمي الذي يقدّمه المصرف.



وفي هذه المناسبة، قال أزهري: "تشكّل هذه الخدمة المميزة خطوة مفصلية في مسيرة التحوّل الرقمي لبنك لبنان والمهجر، وذلك حرصاً منا على تقديم اعلى معايير الراحة والسهولة للعملاء. يعكس هذا الابتكار التزامنا بترك الخيار للعميل – سواء كان يفضّل خدمة مصرفية رقمية أو خدمة شخصية في فروعنا. من خلال حملة "ع راحتك"، نسلّط الضوء على هذه الخدمة المبتكرة ونواصل تقديم تجربة مصرفية مرنة تتمحور حول تقديم الأفضل للعميل".



أما سرحان، فقالت: "نحن متحمسون للعمل مع بنك لبنان والمهجر في إطلاق هذه الخدمة المبتكرة لفتح الحسابات الرقمية لأول مرة في لبنان. من المتوقع أن تعزز هذه الخدمة تجربة التعامل المصرفي من خلال جعل عملية فتح الحسابات سهلة وبسيطة، مما يعزز الشمول المالي وراحة للعملاء."



وأصبحت خدمة فتح حساب لعملاء جدد الآن متاحة عبر تطبيق eBLOM من بنك لبنان والمهجر، ويمكن تحميله من متجر App Store وPlay Store.