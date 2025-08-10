31
إقتصاد
سهم إنتل يتراجع بعد دعوة ترامب لاستقالة الرئيس التنفيذي
Lebanon 24
10-08-2025
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكبد سهم شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية
إنتل
خسائر كبيرة في بداية تعاملات الخميس، عقب منشور للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على منصة "تروث سوشيال"، دعا فيه الرئيس التنفيذي للشركة إلى الاستقالة فوراً.
كتب
ترامب
في منشوره: "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متناقض للغاية، وعليه الاستقالة فورًا.. لا يوجد حل آخر لهذه المشكلة. شكرًا لاهتمامكم بهذه القضية."
جاء هذا بعد أن بعث السيناتور توم كوتون برسالة إلى رئيس مجلس إدارة إنتل،
فرانك
ياري، عبّر فيها عن قلقه من استثمارات الرئيس التنفيذي ليب بو تان وعلاقاته مع شركات أشباه الموصلات التي يُزعم ارتباطها بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي الصيني.
وطالب كوتون المجلس بالتحقق مما إذا كان تان قد تخلّى عن هذه الاستثمارات لتجنب أي تضارب في المصالح. كما انتقد قيادة تان لشركة "كادينس ديزاين سيستمز"، التي اعترفت في يوليو الماضي ببيع منتجاتها إلى
الجامعة الوطنية
الصينية
لتكنولوجيا الدفاع، وهو ما يشكل خرقًا لضوابط التصدير الأميركية.
