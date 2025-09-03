29
إقتصاد
أنقرة تبيع 5 مليارات دولار في يومين لإنقاذ الأسواق
Lebanon 24
03-09-2025
|
23:00
A-
A+
أفاد متداولون، الأربعاء، ببيع ما يقارب 4 إلى 5 مليارات دولار من احتياطيات
البنك المركزي
التركي
خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن عزلت محكمة رئيس فرع حزب
المعارضة
الرئيسي
في إسطنبول في حملة قمع ضد معارضي الرئيس
رجب طيب أردوغان
.
وتسبب هذا الحكم، الذي يصفه
حزب الشعب
الجمهوري
المعارض الرئيسي بأنه غير قانوني، في انخفاضات حادة في الأسواق، حيث تراجعت الأسهم
التركية
يوم الثلاثاء واستمرت في انخفاضها يوم الأربعاء.
(الشرق الأوسط)
