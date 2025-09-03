أنقرة تبيع 5 مليارات دولار في يومين لإنقاذ الأسواق

Advertisement

أفاد متداولون، الأربعاء، ببيع ما يقارب 4 إلى 5 مليارات دولار من احتياطيات خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن عزلت محكمة رئيس فرع حزب في إسطنبول في حملة قمع ضد معارضي الرئيس .وتسبب هذا الحكم، الذي يصفه المعارض الرئيسي بأنه غير قانوني، في انخفاضات حادة في الأسواق، حيث تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء واستمرت في انخفاضها يوم الأربعاء.