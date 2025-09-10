أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. هذا ما سجلته اليوم

Advertisement

ارتفعت أسعار الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء 9\9\2025.لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.وقال محلل لدى كابيتال دوت كوم “المعنويات تدفع الأسعار للصعود. هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تحرك أسعار الذهب في الوقت الحالي. العامل هو توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية”.