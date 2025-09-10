Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. هذا ما سجلته اليوم

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:18
ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.
بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء 9\9\2025.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “المعنويات تدفع الأسعار للصعود. هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تحرك أسعار الذهب في الوقت الحالي. العامل الرئيسي هو توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية”.
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

