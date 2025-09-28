26
إقتصاد
نيسان تشعل المنافسة في مصر بعروض غير مسبوقة
Lebanon 24
28-09-2025
|
14:57
في خطوة اعتُبرت الأقوى منذ سنوات، أعلنت «نيسان» عن إطلاق عروض حصرية على شاحنتها البيك أب الشهيرة "نافارا Navara" في السوق المصري، بتخفيضات كبيرة أعادت رسم ملامح أسعار هذه الفئة القوية وأشعلت المنافسة بين العلامات التجارية.
شملت العروض مختلف فئات "نافارا 2025"، حيث أصبح سعر "نقل كابينة مفردة" مليون و335 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف، فيما تراجع سعر "نقل كابينة مزدوجة – فئة XE مانيوال" إلى 3 ملايين و775 ألف جنيه بدلاً من 4 ملايين و325 ألف. أما "فئة LE مانيوال"» فأصبحت بـ4 ملايين و375 ألف جنيه بدلاً من 5 ملايين و375 ألف، و"فئة LE أوتوماتيك" بـ5 ملايين و175 ألف جنيه بدلاً من 5 ملايين و825 ألف.
امتدت العروض إلى المنطقة الحرة بأسعار أكثر تنافسية، حيث جاءت "نقل كابينة مفردة" بـ19,500 دولار، و"نقل كابينة مزدوجة – فئة XE مانيوال" بـ17,120 دولاراً بدلاً من 22,000، و"فئة LE مانيوال" بـ21,920 دولاراً بدلاً من 27,000، و"فئة LE أوتوماتيك" بـ24,080 دولاراً بدلاً من 29,250 دولاراً.
إلى جانب التخفيضات، طرحت "نيسان" باقة شاملة تحمل اسم "راحة البال" تمنح الملاك الجدد تجربة قيادة مميزة وخدمات ما بعد البيع لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، وتشمل الضمان الممتد، وخدمة عملاء على مدار الساعة، والصيانة السريعة، والمساعدة
على الطريق
، وخدمات النقل من الباب إلى الباب عبر شبكة المعتمدين في مختلف المحافظات.
