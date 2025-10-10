سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين

Advertisement

قفزت أسهم USA Rare Earth بنسبة 15%، وNioCorp Developments بـ 12%، فيما ارتفعت Ramaco Resources بأكثر من 11%، وEnergy Fuels بـ 9%، وMP Materials بـ 2%.كما شهدت شركات Albemarle وTrilogy Metals وLithium Americas ارتفاعات تراوحت بين 2% و5%.وفقًا لوزارة التجارة ، أصبح لزامًا على الشركات الأجنبية الحصول على تراخيص خاصة لتصدير أي منتجات تحتوي على عناصر نادرة بنسبة 0.1% أو أكثر من قيمتها. وتشمل القيود أيضًا التقنيات المتعلقة بـ الاستخراج والتكرير وإعادة تدوير المغناطيس.مصادر في وصفت القرار بأنه "محاولة صريحة للسيطرة على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية"، مؤكدة لشبكة CNBC أن يجري تقييمًا عاجلًا لتداعيات القرار على الصناعة الأميركية.يأتي القرار قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سيول، ما اعتبرته الأوساط الاقتصادية ورقة ضغط صينية قبيل المفاوضات.المحللة نيو وانغ من شركة Evercore ISI كتبت في مذكرة للعملاء أن "بكين تعزز موقعها التفاوضي مع عبر إظهار استعدادها لتحمل الكلفة الاقتصادية"، واصفة الموقف بأنه "جولة جديدة من لعبة حافة الهاوية التجارية". (CNBC)