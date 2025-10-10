26
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
10-10-2025
02:27
شهدت أسهم شركات تعدين المعادن النادرة في
الولايات المتحدة
ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات الخميس، بعد أن أعلنت
الصين
عن تشديد قيود تصدير المعادن النادرة، خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية ودَفعت إلى ترجيحات بتحرّك
إدارة الرئيس
دونالد ترامب
نحو بناء سلسلة توريد محلية مستقلة.
قفزت أسهم USA Rare Earth بنسبة 15%، وNioCorp Developments بـ 12%، فيما ارتفعت Ramaco Resources بأكثر من 11%، وEnergy Fuels بـ 9%، وMP Materials بـ 2%.
كما شهدت شركات Albemarle وTrilogy Metals وLithium Americas ارتفاعات تراوحت بين 2% و5%.
وفقًا لوزارة التجارة
الصينية
، أصبح لزامًا على الشركات الأجنبية الحصول على تراخيص خاصة لتصدير أي منتجات تحتوي على عناصر نادرة بنسبة 0.1% أو أكثر من قيمتها. وتشمل القيود أيضًا التقنيات المتعلقة بـ الاستخراج والتكرير وإعادة تدوير المغناطيس.
مصادر في
الإدارة الأميركية
وصفت القرار بأنه "محاولة صريحة للسيطرة على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية"، مؤكدة لشبكة CNBC أن
البيت الأبيض
يجري تقييمًا عاجلًا لتداعيات القرار على الصناعة الأميركية.
يأتي القرار قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد
ترامب
خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سيول، ما اعتبرته الأوساط الاقتصادية ورقة ضغط صينية قبيل المفاوضات.
المحللة نيو وانغ من شركة Evercore ISI كتبت في مذكرة للعملاء أن "بكين تعزز موقعها التفاوضي مع
واشنطن
عبر إظهار استعدادها لتحمل الكلفة الاقتصادية"، واصفة الموقف بأنه "جولة جديدة من لعبة حافة الهاوية التجارية". (CNBC)
