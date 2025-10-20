27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بحلول هذا الوقت.. اوروبا تحظر استيراد الغاز الروسي
Lebanon 24
20-10-2025
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقرر اليوم في لوكسمبورغ، حظر استيراد
الغاز
الطبيعي الروسي بحلول نهاية 2027، وذلك بعدما وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي
خلال اجتماع لوزراء الطاقة
الأوروبيين
اليوم الإثنين.
Advertisement
وبحسب وكالة "فرانس بريس"، هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في
البرلمان
الأوروبي
، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.
ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى "تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها
موسكو
في
أوكرانيا
".
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
20/10/2025 15:10:39
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
20/10/2025 15:10:39
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: المجلس الأوربي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيا وفرض حظر كامل بحلول الأول من كانون الثاني 2028
Lebanon 24
رويترز: المجلس الأوربي يوافق على إنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيا وفرض حظر كامل بحلول الأول من كانون الثاني 2028
20/10/2025 15:10:39
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "غازبروم" الروسية: أوروبا لا تدرك حجم مشكلة تخزين الغاز والوقت ينفد
Lebanon 24
رئيس "غازبروم" الروسية: أوروبا لا تدرك حجم مشكلة تخزين الغاز والوقت ينفد
20/10/2025 15:10:39
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الغاز الروسي
الأوروبيين
البرلمان
أوكرانيا
الأوروبي
أوروبي
اوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حرب التكنولوجيا والمعادن النادرة.. أوروبا الخاسرة في صراع العمالقة
Lebanon 24
حرب التكنولوجيا والمعادن النادرة.. أوروبا الخاسرة في صراع العمالقة
08:00 | 2025-10-20
20/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقف عملياتها التجارية.. هجوم إلكتروني يشلّ "موجي" اليابانية
Lebanon 24
أوقف عملياتها التجارية.. هجوم إلكتروني يشلّ "موجي" اليابانية
07:00 | 2025-10-20
20/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للزراعة المستدامة.. الريجي توسّع تجاربها في أصناف تبغ جديدة
Lebanon 24
للزراعة المستدامة.. الريجي توسّع تجاربها في أصناف تبغ جديدة
06:51 | 2025-10-20
20/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بنوك غزة تفتح أبوابها جزئياً.. والاقتصاد رهينة أزمة السيولة
Lebanon 24
بنوك غزة تفتح أبوابها جزئياً.. والاقتصاد رهينة أزمة السيولة
06:00 | 2025-10-20
20/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2025-10-20
حرب التكنولوجيا والمعادن النادرة.. أوروبا الخاسرة في صراع العمالقة
07:10 | 2025-10-20
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:00 | 2025-10-20
أوقف عملياتها التجارية.. هجوم إلكتروني يشلّ "موجي" اليابانية
06:51 | 2025-10-20
للزراعة المستدامة.. الريجي توسّع تجاربها في أصناف تبغ جديدة
06:00 | 2025-10-20
بنوك غزة تفتح أبوابها جزئياً.. والاقتصاد رهينة أزمة السيولة
05:42 | 2025-10-20
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 15:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24