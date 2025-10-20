بحلول هذا الوقت.. اوروبا تحظر استيراد الغاز الروسي

Advertisement

تقرر اليوم في لوكسمبورغ، حظر استيراد الطبيعي الروسي بحلول نهاية 2027، وذلك بعدما وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في خلال اجتماع لوزراء الطاقة اليوم الإثنين.وبحسب وكالة "فرانس بريس"، هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في ، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى "تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها في ".