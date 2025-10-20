Advertisement

إقتصاد

بحلول هذا الوقت.. اوروبا تحظر استيراد الغاز الروسي

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:15
تقرر اليوم في لوكسمبورغ، حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية 2027، وذلك بعدما وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين اليوم الإثنين.
وبحسب وكالة "فرانس بريس"، هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى "تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا".
